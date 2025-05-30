 البحيرة: ضبط 7.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحيرة: ضبط 7.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 12:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 12:41 ص

شدّدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، وضبط المخالفات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومكافحة جميع صور الفساد والتلاعب في الأسواق.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محمد هِديّة، شنّت حملة تموينية بطريق دمنهور – حوش عيسى، أسفرت عن ضبط سيارة محمّلة بـ150 شيكارة دقيق بلدي مدعّم، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي 7.5 طن من الدقيق، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة البحيرة لضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم المقدَّم للمواطنين، وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


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