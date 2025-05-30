وزير الداخلية الألماني يدافع عن تشديد الرقابة على الحدود خلال زيارته لبراغ

دافع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم الجمعة، عن تشديد الرقابة على الحدود في زيارته الأولى إلى براغ منذ توليه منصبه.

وقال دوبرينت: "ألمانيا لها تأثير جاذب قوي على الهجرة غير الشرعية في العالم"، داعيا إلى تقليص هذا التأثير وتقليص أعداد المهاجرين.

وأقر بزيادة العبء على الشرطة، لكنه قال إن عمليات التفتيش تؤتي ثمارها، وأنه يتم الاستعانة بدعم من موظفي الجمارك، بالإضافة إلى استخدام عمليات التفتيش المفاجئة في المعابر الحدودية الصغيرة.

وتشترك ألمانيا وجمهورية التشيك في حدود تمتد لأكثر من 800 كيلومتر، وهما عضوان في منطقة شنجن للسفر الحر.

وقال دوبرينت إن هناك حاجة إلى حل أوروبي شامل، وأضاف أن ائتلاف المستشار فريدريش ميرتس، الذي تولى السلطة في بداية هذا الشهر، لن يتردد بعد الآن في بروكسل عندما يتعلق الأمر باتخاذ تدابير مشتركة ضد الهجرة غير الشرعية.

ودعا وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان إلى العودة السريعة لقواعد شنجن المتعلقة بحرية التنقل.

وأضاف أن الحكومة في براغ تعتبر الإجراءات الألمانية الحالية "وضعا استثنائيا."