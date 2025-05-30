شيكابالا يكشف تفاصيل أزمته مع حسن شحاتة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، سبب أزمته مع حسن شحاتة المدرب السابق للزمالك ومنتخب مصر.

وقال شيكابالا في "بودكاست" مع أحمد حسام ميدو: "حسن شحاتة قال منذ فترة إني لا أحب المعسكرات وإنه منحني حقي في الكرة وهذا غير صحيح".

وأضاف: "لم ألعب في المنتخب كثيرًا لأني كنت أريد اللعب بطريقتي، المدرب يوضح طريقة اللعب صحيح لكني أريد اللعب بهويتي (متقوليش متلعبش الكرة بالكعب)".

أما عن التربص بالزمالك.. قال: "سعيد بقرب ميدو وحازم إمام من الزمالك في فترة صعبة، لكن ستجد البعض داخل الزمالك يشير عليك ويقول لن تصل لهدفك".

وأنهى: "هناك ناس لا تريد أن يسير الزمالك في الطريق الصحيح، ويريدون استمرار الأزمات في الزمالك، وتعيش على الأزمات والعشوائية".