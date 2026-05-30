وزير الحرب الأمريكي يدعو حلفاء واشنطن في آسيا لزيادة الإنفاق العسكري لمواجهة الصين

دعا وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث حلفاء بلاده في آسيا إلى زيادة إنفاقهم العسكري، لمواجهة القوة المتنامية للصين ومنع هيمنتها على المنطقة.

وقال هيجسيث، خلال اجتماعات حوار شانجريلا في سنغافورة، حسبما ذكرت شبكة «تشانيل نيوز آشيا»، اليوم السبت، إن وجود حلفاء أكثر قوة واعتمادا على أنفسهم يمثل مفتاح الردع.

وأضاف أن هناك «قلقا مشروعا» بشأن التعزيزات العسكرية التاريخية للصين، وتوسيع نطاق أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها.

وأشار هيجسيث إلى أن سيطرة أي قوة مهيمنة على منطقة المحيط الهادئ ستحدث خللا في توازن القوى الإقليمي.

وأكد أنه «ليس بإمكان أي دولة، بما في ذلك الصين، أن تفرض سيطرتها وتهدد أمن بلادنا وحلفائنا».

ولفت وزير الحرب الأمريكي إلى أن بلاده تتوقع من الحلفاء والشركاء في آسيا زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة باستثمار 1.5 تريليون دولار في قواتها المسلحة.

وشدد على أن الحلفاء يرغبون في الاستقرار لا التصعيد، موضحًا أن العلاقات مع الصين أفضل مما كانت عليه قبل سنوات كثيرة، قائلا: «نحن نلتقي مع نظرائنا الصينيين على نحو أكثر تواترا من خلال الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الجيشين».