نتيناهو: قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى احتمالية قيام قوات الاحتلال بعملية عسكرية واسعة في غزة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تغريدة، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الأحد: «قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل».

وتابع: «نفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير».

قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 30, 2019