كشف جديد للذهب فى مصر باحتياطى يزيد على مليون أوقية

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية بحد أدنى وبنسبة استخلاص تبلغ ٩٥٪ والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدى العشر سنوات القادمة بأكثر من مليار دولار، وفق بيان للوزارة اليوم.

وبحسب البيان فإن الكشف الجديد يقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقا لتعاقدها مع شركة شلاتين.

وأوضح البيان أن الكشف التجارى الجديد للذهب يعد نتاجا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تمثل شراكة بين عدد من قطاعات الدولة وتساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية فيما سيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بأعمال التنمية فى منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة فى مصر لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة؛ حيث تعمل حاليا كل من شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.