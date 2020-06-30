2 مليار و284 مليون و625 ألف جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية ببورسعيد خلال مايو

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة يسرى رجب، عن مشمول 5499 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر مايو 2020، وذلك لكافة البضائع العامة، وكذا السلع الاستراتيجية، مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).

وأوضح بيان إعلامي، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد، بلغت حوالى 362 مليون و420 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و922 مليون و205 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال نفس الفترة عدد 714 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون و991 ألف جنيه، وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 10 مليون و52 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2020 حوالي 2 مليار و284 مليون و625 ألف جنيه.