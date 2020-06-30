الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين في بحر غزة ويتوغل شرق خان يونس

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم، في عرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن زوارق بحرية الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطيء منطقة السودانية شمال غرب غزة، ما اضطر الصيادين للمغادرة والعودة إلى الشاطيء خوفا من الإصابة.

وأضافت أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية تضم جرافات ودبابات، انطلاقا من مواقع الاحتلال العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق عبسان شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار في المكان.