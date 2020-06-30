 إصابة قائد الحرس الثوري الإيراني في تفجير سيارتين جنوب شرقي البلاد - بوابة الشروق
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إصابة قائد الحرس الثوري الإيراني في تفجير سيارتين جنوب شرقي البلاد

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
طهران - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 10:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 10:03 ص

أصيب قائد الحرس الثوري الإيراني في انفجار وقع، اليوم الثلاثاء، استهدف سيارتين تابعتين للحرس الثوري جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن النائب في مجلس الشورى الإسلامي فداحسين مالكي، أن "تفجیرا إرهابيا استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أسفر فقط عن إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة".

وأضاف أن الهجوم نفذته جماعة تسمى "جيش العدل" أثناء عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة، موضحا أنهم زرعوا عبوتين ناسفتين في الطريق حيث انفجرت إحداهما ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا إلا أن قائد الحرس الثوري في المنطقة أصيب بجروح.

ونفى النائب في مجلس الشورى الإسلامي الأنباء الواردة عن أسر عدد من قوات حرس الثوري في هذا الهجوم.


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