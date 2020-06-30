المتحدث باسم الجيش الليبى: ندرس خطوات تنفيذ تفويض الجيش لإدارة المنشآت النفطية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى أن القيادة العامة للجيش الليبى تدرس حاليا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتفويض الذى تلقته بشأن إدارة المنشآت النفطية.

وقال المسمارى: «على الرغم من عدم صدور أى بيان حول هذا الأمر حتى هذه الساعة، إلا أنه لطالما رحبت القيادة العامة بأى حراك ليبى لإنهاء الأزمة وتجفيف تمويل الإرهاب فى ليبيا من خلال إدارة المنشآت النفطية».

وأضاف المسمارى، فى تصريح نقلته بوابة «الوسط» الليبية، أن «القيادة العامة للجيش الليبى تعمل بشكل مستمر ودائم على صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية من أصول شركات ومنابع وآبار وموانئ نفطية»، موضحا أن الأمر الخاص بإدارة المنشآت النفطية كان يدار بشكل شعبى وقبلى ولكن حاليا انتقل إلى إدارة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وفى وقت سابق، أعلن «حراك المدن والقبائل الليبية»، فتح حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالجيش الليبى التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط فى أيدى الميليشيات الإرهابية.