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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7. 11% خلال الربع الأول من عام 2021.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2021، وذلك وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي.

وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين "15سنة فأكثر" إلى 5. 6% مقابل 4. 7% خلال الربع الأخير من 2020.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الهيئة أن معدل البطالة لإجمالي السعوديين -الذكور والإناث 15سنة فأكثر- انخفض إلى 7. 11% في الربع الأول مقابل 6. 12% في الربع السابق.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة، إذ وصل إلى 7. 3% مقارنة بـ4% في الربع السابق.