السيسي: تكلفة إنشاء 15 محطة رفع ضمن مشروع الدلتا الجديدة تبلغ مليارات الجنيهات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مياه النيل كانت تأتي من أسوان إلى الدلتا بانحدار طبيعي، أي لا حاجة لإنشاء محطة رفع أو غيره، والترع متوافرة لري الأرض، مضيفا: "دلوقتي علشان نعمل كدا بناخد مياه الصرف ويتم معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، ونجمع المصارف ونمشي عكس الاتجاه".

وأوضح الرئيس السيسي، خلال تفقده المعدات والآلات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف، اليوم الأربعاء، أن تكلفة إنشاء 15 محطة رفع في منطقة الإسكندرية التي سيتم بها إنشاء المحطة الرئيسية للمعالجة، بمشروع الدلتا الجديدة، تبلغ مليارات الجنيهات، لرفع مياه الصرف وإعادتها، ثم إدخالها للمحطة، وتوجيهها إلى الأراضي.

وشدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية المتبقية، قائلا: "لما أطلب منكم الحفاظ على الأراضي الزراعية، محدش يقول مجاتش على البيت بتاعي، هما 4500 قرية ونحو 20 ألف تابع، لو سبت كل قرية تعمل بيتين تلاتة شوفوا الرقم هيبقى كام".