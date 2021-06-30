المفتي ينعى الدكتور عبد الفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور عبد الفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية - في بيان اليوم الأربعاء - إن الفقيد كان له كبير الأثر في خدمة الإسلام والمسلمين تحت راية الأزهر الشريف، فضلًا عن جهوده العلمية الكبيرة، حيث تولى مناصا دينية وعلمية رفيعة المستوى، ونهل من علمه وأخلاقه الحميدة الكثيرون.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، داعيًا الله - عز وجل - أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.