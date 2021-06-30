مصر تؤكد دعمها لمركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض خاصة في مواجهة كورونا

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أكد سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق دعم مصر الكامل لدور مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، خاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ بما في ذلك عبر مساندة النفاذ العادل للدول الإفريقية للأمصال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، مع مدير مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة الدكتور جون نكينجاسونج.

كما تطرق الجانبان إلى كيفية استغلال قدرات التصنيع المتميزة المتوافرة لدى مصر في المجال الطبي لتعزيز توافر الأمصال لدول القارة.