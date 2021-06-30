 السيسي: ذكرى 30 يونيو خالدة في وجداننا ومضيئة في تاريخ شعبنا - بوابة الشروق
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السيسي: ذكرى 30 يونيو خالدة في وجداننا ومضيئة في تاريخ شعبنا

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:17 م

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

 

وقال السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأربعاء: «نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة في تاريخ شعبنا، والتي استعادت بها مصر هويتها الوطنية، وصحح بها شعبها العظيم مساره».

 

وأضاف أن الشعب المصري أثبت من خلال هذه الثورة أن إرادته الصلبة لا تلين، ولا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة لحياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه والأجيال القادمة.

 


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