 الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي بممثلة منظمة الصحة العالمية - بوابة الشروق
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الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي بممثلة منظمة الصحة العالمية

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 4:50 م

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الدكتورة نعيمة قصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إفريقيا من أجل تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الخاص برفع القدرات الصحية، وكذا أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣.

وحسبما ذكرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مساء الأربعاء، يأتي هذا اللقاء ضمن سياسة الوكالة نحو استشراف آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتوفرة وتنفيذ الأنشطة التي تحقق التنمية للشعوب الإفريقية، بجانب اهتمام الوكالة بتعزيز آليات التعاون الثلاثي والتعاون الجنوب جنوب.

 

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