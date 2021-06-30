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المركبة الفضائية «سيجنوس» تنفصل عن محطة الفضاء الدولية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 1:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 1:41 ص

انفصلت المركبة الفضائية سيجنوس الخاصة بالشحن عن محطة الفضاء الدولية بعد حوالي أربعة أشهر.

وأعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" عبر تويتر، أن الكبسولة المحملة بالنفايات غادرت محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء ومن المقرر أن تحترق بعد بضع ساعات عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

وكانت سفينة الشحن الفضائية غير المأهولة قد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية بعد انطلاقها من جزيرة والوبس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في فبراير.

وكانت الكبسولة، التي بنتها شركة الفضاء الأمريكية "نورثروب جرومان"، تحمل الطعام لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، ومعدات للسير في الفضاء والعديد من التجارب، من بين أشياء أخرى.

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