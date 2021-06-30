جلسة بين كارتيرون وطبيب الزمالك في مران الفريق

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي خلال مران اليوم الأربعاء.

واطمأن كارتيرون على حالة اللاعبين المشاركين في المران اليوم، والوقوف على جاهزيتهم من الناحية الطبية استعدادا للمباريات المقبلة.

وفي سياق متصل، عقد كارتيرون جلسة سريعة مع أحمد إبراهيم وإبراهيم زارع أعضاء الجهاز الإداري.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة.

وأشرف على المران فرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، وقام الثنائي بمنح التعليمات للاعبين خلال المران.