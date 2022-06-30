رسالة ميشيل يانكون بعد منصبه الجديد في الأهلي

وجه البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، رسالة إلى إدارة النادي بعدما تم تكليفه بالإشراف علي تدريب حراس المرمي في قطاع الناشئين.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، كمديرا فنيا للفريق ومعه جهاز فني مكون من 5 أفراد من بينهم مدرب لحراس المرمى، وبالتالي أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي، قرارا بإشراف ميشيل يانكون على قطاع الناشئين في النادي للاستفادة من خبراته وإظهار حراس مرمى جدد.

وكتب يانكون عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «بعد 3 سنوات رائعة في الفريق الأول ، ينتظرني تحد جديد ... ويا له من تحد! شكرا للنادي على ثقة ودعم».

وأسند مسؤولو الأهلي هذا المنصب لميشيل يانكون، لتواجد مدرب حراس المرمى، باولو لوبو، في الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي، ريكاردو سواريس.

ويعمل يانكون في الأهلي منذ صيف 2019 عندما جاء مساعدا للسويسري، ريني فايلر، وبقى مع الجهاز الفني السابق بقيادة بيتسو موسيماني، الذي رحل بعد 20 شهرا.