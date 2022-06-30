تنظيم ماراثون على كورنيش مطروح بمشاركة 500 شاب بمناسبة احتفالات 30 يونيو

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس، احتفالية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك بمنطقة كورنيش مدينة مرسى مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعدد من عمد ومشايخ مطروح ومديري المديريات والإدارات ونحو 500 شاب وفتاة.

وتضمنت الاحتفالية التي تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددًا من الفعاليات بدأت بمهرجان ماراثون دراجات من أمام منطقة الشراع حتى الأليزيه وكذلك الاسكيت رول، ومنها "كرة طائرة شاطئية، وكرة سرعة، وألعاب ترويجية مهرجان للألعاب المائية، فنون شعبية، معرض مشغولات يدوية لأندية الفتاة والمرأة، وكذلك عروض لفرق الكشافة والمرشدات والجوالة، بالإضافة إلى عروض بحرية باللنشات واليخوت تصاحبها أغانٍ وطنية ورفع الأعلام".

وتوجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نيابة عن جميع أهالي مطروح بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة البناء والتنمية وللشعب المصري العظيم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ الوطن، والتي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وحفظتها من محاولة طمس الهوية، وذلك بفضل قيادتها الحكيمة وبإرادة الشعب المصري العظيم.