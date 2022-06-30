وزيرة التجارة ونظيرها الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر، لاسيما في المجال الصناعي.

وبحسب ما نشره موقع «الإذاعة الجزائرية»، صباح الخميس، بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي يندرج في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا المصرية الجزائرية - أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمجال الصناعي والاستثماري.

كما تركزت المحادثات حول تعزيز الشراكة الصناعية بين الجانبين وتبادل التجارب والخبرات، لاسيما ما تعلق بالمناطق الصناعية والاعتماد والمواصفات.

واتفق الجانبان على تحفيز المستثمرين، لاستغلال كل فرص التعاون والشراكة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ووقعه من الجانب المصري أيضا الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقعت سامية موالفي، وزيرة البيئة.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الوثائق شملت كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة.