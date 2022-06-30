الرئيس السيسي: ثقتي كاملة بعبور الأزمات الدولية الراهنة وانعكاساتها المحلية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، متوجهًا برسالة إلى شعب مصر العظيم: «إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح، بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام، ولا تضع نصب عينها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر».

وقال السيسي، في كلمة له، صباح الخميس: «وكما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية، وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة، وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون وأتطلع إليها معهم وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا».

وأضاف: «شعب مصر الأبي الكريم في الختام.. لا يسعنا بينما نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النعمة الغالية.. نعمة الوطن التي نحمد الله عليها ليل نهار، نتذكر شهدائنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة، ونقول لأسرهم وذويهم إن أبنائكم أحياء عند ربهم يرزقون وأحياء في قلوبنا وفي وجدان هذا الوطن الأصيل الذي أبدا لا ينسى فضلهم».

واختتم كلمته، قائلًا: «أشكركم وكل عام وأنتم بخير.. ومصر في سلام وأمان وتقدم، وبكم جميعا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».