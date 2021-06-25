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أصيب شخصان بينهم سائحة في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في مدينة شرم الشيخ.



تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم (ع . ه . ي – 9853) بالرصيف بمدينة شرم الشيخ على طريق السلام.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من إلينا أوفشانكوف، 20 عامًا روسية الجنسية مصابة بسحجات وكدمات، ويحى بهيج محمود بهيج، 23 عامًا من السويس، مصاب بجرح قطعي بالجبهة.



وجرى الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.