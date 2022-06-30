قال الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه لم يتم دعوته للمشاركة في اجتماعات الحوار الوطني، والتي من المقرر عقدها مع بدايات الشهر المقبل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء: "رغم عدم دعوتي إلا أنني أرى إننا كلنا كمصريين مدعوين له".

وأضاف: "لا أقف عند هذه المحطات فهذه أحداث ابتسم عندها، الوقت مش في صالحنا، فهناك أخطار في تطور العالم والكوكب في ظل تغييرات المناخ المختلفة"، مؤكدا أن مبادئ الحوار الوطني يجب أن تقوم على أسس سيادة القانون وحقوق المرأة واحترام الدستور والقانون".

وأكد ضرورة وضع أزمة الزيادة السكانية ضمن أولويات أجندة الحوار الوطني، محذرًا أنه لا يجب أن يكون الحوار حول الزيادة السكانية في الغرف المغلقة بل يجب أن يدار حوارًا مجتمعيًا حولها، منوهًا إلى أن الدستور المصري فريد في عصره في صياغة باب الحقوق والحريات وتفعيله مهم.