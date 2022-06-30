رئيس صربيا يحذر من انهيار المفاوضات مع كوسوفو

انتقد الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش بحدة اليوم الخميس، زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحذر من أن المفاوضات بوساطة أوروبية لإصلاح العلاقات مع كوسوفو معرضة للانهيار، ما قد يؤدي لاشتعال التوترات من جديد في منطقة غرب البلقان.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ووجهت سهام انتقادات الزعيم الصربي إلى ما وصفه بالدعم الغربي المستمر لكوسوفو ، حتى في الوقت الذي تسعى فيه حكومتها إلى تشديد القواعد بشأن الوثائق وترخيص السيارات، وهي إجراءات قال فوتشيتش إنها ترقى إلى "إذلال متجدد" للأقلية العرقية الصربية.



وقال إن المفاوضات في خطر بعدما استمرت لعشر سنوات. وهي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو التي انفصلت من جانب واحد في عام 2008.



والمصالحة بين البلدين شرط للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو هدف طموح لكلا البلدين.



وقال فوتشيتش للصحفيين في بلجراد إنه "على مدى 10 سنوات، ونحن نكافح من أجل إيجاد حل وسط، ولمدة 10 سنوات كانوا لا يريدون سوى إذلال الصرب".



واتهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا للسماح لكوسوفو بالنكوص عن التزاماتها السابقة في الحوار، بما في ذلك معاملة الأقليات العرقية.