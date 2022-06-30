الرئيس الأوكراني يتصل مجددا بنظيره الألماني

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا اتصالا هاتفيا بنظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

جاء ذلك وفقا لما أكده زيلينسكي والمتحدثة باسم الرئيس الألماني تسيرستين جاملاين على موقع تويتر اليوم الخميس.

وذكر المكتب الرئاسي في ألمانيا أن المحادثة أجريت عند وقت الظهر واستغرقت نحو ساعة وأن شتاينماير هنأ أوكرانيا بالحصول على صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، كتب زيلينسكي على تويتر أنه تحدث عن توريدات الأسلحة المتزايدة، وقال إن بلاده ترحب بتضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية معها في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ووجه زيلينسكي الشكر إلى شتاينماير على عزائه في وفاة ما لا يقل عن 20 شخصا قالت أوكرانيا إنهم لقوا حتفهم في غارة جوية دمرت مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك.

وكتبت جاملاين أن شتاينماير أكد في الاتصال تضامن ألمانيا مع أوكرانيا وأضافت أنه " أعرب للرئيس عن احترامه لقتال أوكرانيا البطولي ضد المعتدي الروسي".

كان أول اتصال هاتفي بين شتاينماير وزيلينسكي جرى أوائل مايو الماضي بددا خلاله التوترات التي ثارت قبل هذا الاتصال بعد أن كان الجانب الأوكراني رفض قدوم الرئيس الألماني لزيارة كييف حيث كان شتاينماير يرغب في زيارة العاصمة الأوكرانية برفقة نظرائه البولندي واللاتفي والإستوني والليتواني. وقد أثار هذا الرفض غضب برلين.