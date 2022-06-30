التخطيط: الدولة وجهت 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال 8 سنوات

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة حيث وجهت الدولة من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الـ8 سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

وأضافت السعيد، أن الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة تجاوز 132 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%، بما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيرة إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أشار جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر.

كما تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة "100 مليون صحة": نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.

وأصدرت وزارة التخطيط، تقريرًا تستعرض فيه حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان في مجال الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2022.

وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى مُبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" حيث تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار وإجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه، مُبادرة "دعم صحة المرأة": نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة.

مُبادرة "القضاء على فيروس سي": نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بعد أن كان نسبة المصابين تقدر في مصر بحوالي 14%، كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حاليا، وساعد ذلك في توفير أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية.

ومُبادرة "صحة الأم والجنين": تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل، مُبادرة "الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب": نتج عنها فحص 36 مليون طالب، إلى جانب المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز (العجوزة، والعباسية، ودار السلام، وطنطا، والإسكندرية، والمنيا)، وجارٍ تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، وسوهاج، والمنوفية، والإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.