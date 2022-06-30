صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن النظام العالمي الديمقراطي العادل يجب أن يُبنى على مبادئ الاحترام والثقة، مشيرًا إلى أن بلاده تؤيد المساواة في السيادة، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال بوتين، في تحية للمشاركين في منتدى سانت بطرسبرج القانوني الدولي: «موقف روسيا والعديد من الدول الأخرى هو أن مثل هذا النظام العالمي الديمقراطي الأكثر عدلاً يجب أن يُبنى على أساس الاحترام والثقة المتبادلين. وبالطبع، المبادئ المعترف بها عمومًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن «العقوبات وإهمال السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي، تضع جوهر النظام القانوني العالمي في موضع شك».

وتابع في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدى سان بطرسبورج القانوني الدولي العاشر: «الموضوع الرئيسي للاجتماع الحالي - البقاء على حق - يبدو ذا صلة خاصة اليوم. استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتدمير الاتفاقات في مجال الاستقرار الاستراتيجي لا تلحق الضرر بالعلاقات بين الدول والشعوب فحسب، بل تشكك أيضا في جوهر النظام القانوني العالمي».

وأشار بوتين إلى أن روسيا، باعتبارها إحدى القوى العالمية الرائدة، تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون، معقبًا: «نحن نعتبر هذا شرطا أساسيا لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، قائم على التفاعل المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن وفي الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة».