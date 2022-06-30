محكمة أمريكية تقضي بسجن المغني أر كيلي 30 عاما بتهم استغلال أطفال

قضت محكمة اتحادية في ولاية نيويورك الأمريكية بمعاقية المغني الأمريكي أر كيلي بالسجن لمدة 30 عاما، لتدبيره خطة مفصلة لإغراء مغنيين موهوبين صغار وأطفال واستغلالهم جنسياً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جلسة النطق بالحكم شهدت مواجهة بين النجم السابق لموسيقى ريذم أند بلوز (آر أند بي)، والعديد من ضحاياه، الذين سردوا إساءة معاملته "المؤسفة والتي لا يمكن تفسيرها".

ويأتي هذا الحكم الصادر بحق كيلي بعد أن أدين من قبل هيئة محلفين في سبتمبر الماضي في عدة تهم تتعلق بالابتزاز والرشوة والعمل القسري.

وأدُين أيضا المغني الأمريكي /55 عاما/ بانتهاك قانون مكافحة الاتجار بالجنس المعروف باسم (قانون مان).

وثبتت إدانة المغني الأمريكي، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، في تسع تهم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع في بلدة بروكلين بمدينة نيويورك.

ويقبع المغني الأمريكي، واسمه الحقيقي روبرت سيلفستر كيلي، في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين منذ إدانته.