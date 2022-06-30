أوكرانيا: تدمير 40 طنا من الحبوب في هجوم روسي

أعلنت السلطات الأوكرانية، تدمير كمية كبيرة من الحبوب في هجوم شنته روسيا شرقي البلاد.

واندلع حريق في مستودع للحبوب بمدينة زيلينودولسك، بحسب ما كتبه فالنتين ريسنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على تطبيق تليجرام اليوم الخميس، ومن الواضح أنه تم تدمير أربعين طنا من الحبوب.

وحمل الحاكم روسيا مسؤولية اندلاع الحريق، رغم عدم إمكانية التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.

وإلى جانب روسيا، تعد أوكرانيا مصدرا مهما للحبوب والأسمدة لكثير من الدول الفقيرة، خصوصا في أفريقيا.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أن هناك سفينة تحمل على متنها 7000 طن من الحبوب، غادرت ميناء بيرديانسك بعد أن انتظرت هناك لعدة أشهر. ولم يتم الكشف عن وجهة الشحنة.