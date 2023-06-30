هولندا تفرض المزيد من القيود على تصدير تقنيات الرقائق إلى الصين

قالت هولندا اليوم الجمعة، إن القيود المفروضة على تصدير معدات إنتاج الرقائق الدقيقة إلى الصين ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

وقالت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية ليشي شراينماخر إن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي تكمن خلف هذا القرار.

وأضافت شراينماخر في حديثها لهيئة الإذاعة الوطنية الهولندية (إن أو إس)، إن الهدف هو: "أن لا تصل تقنيتنا، التكنولوجيا الهولندية، إلى أيدي الشركات أو المنظمات، ومن ثم وبهذه الطريقة يمكن أن ينتهي الأمر باستخدام تلك التكنولوجيا ضدنا" .

وتم الإعلان عن القيود الأخيرة لأول مرة في مارس الماضي، وسيتم تطبيقها اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وستكون شركة "إيه إس إم إل " الشركة الرائدة في السوق العالمية لمعدات إنتاج الرقائق، هي الأكثر تأثرا بتلك التغييرات.

وسينبغي على الشركة مستقبلا، التقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير لماكينات معينة، ولكن الشركة تقول إنها لا تتوقع أي عواقب مالية سلبية.

وحثت الولايات المتحدة بشكل خاص، هولندا على الحد بشكل كبير من تصدير تكنولوجيا الرقائق إلى الصين.

وتخشى دول غربية أخرى أيضا من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا لأغراض عسكرية.

وكانت الحكومة الهولندية قد فرضت بالفعل قيودا على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين في عام 2020. ولكن لا يزال من الممكن تصدير المعدات القديمة دون ترخيص.