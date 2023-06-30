كولر عن نتيجة تكرار فوز الأهلي بثلاثية : أصبحت فأل خير

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة البنك الأهلي إنه سعيد بالفوز وبالنتيجة التي خرجت بها المباراة، وهي ثلاثة أهداف نظيفة، ويعتبرها فأل خير بالنسبة إليه وإلى الفريق.

وأضاف أنه يعترف أن النتيجة لا تعكس قوة المباراة، التي جاءت أمام فريق قوي ويجيد التحرك في الملعب، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة وأن المنافس استطاع خلق عدد فرص على مدار شوطي اللقاء.

واستكمل كولر: تمكنا من استغلال المساحات وكذلك استغلال ظروف المباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف، والأهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط وقطعنا خطوة مهمة في مشوار بطولة الدوري.

وعن أداء محمد شريف رد مارسيل كولر مشيرًا إلى أنه حاول كثيرًا في لقاء اليوم، واستطاع الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، ولكنه يحتاج للعمل بشكل أفضل ورفع الضغوط عن نفسه، وتسجيل أهداف تساعده على العودة لاستغلال كل الفرص، خاصة وأنه هداف الفريق.