إيران تستدعي القائم بالإعمال السويدي للاحتجاج على حرق نسخة من القرآن

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استدعت إيران القائم بالأعمال السويدي في طهران؛ للتعبير عن غضبها بعد أن أحرق رجل نسخة من القرآن خارج مسجد في ستوكهولم.

وفي أسلوب احتجاج دبلوماسي حاد، استدعت وزارة الخارجية في طهران الدبلوماسي لعقد اجتماع في غياب السفير.

وإيران هي الأحدث بين الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تدين السويد لسماحها بواقعة يوم الأربعاء.

وأضافت وزارة الخارجية أن حرق نسخة من القرآن يعتبر إهانة خاصة وأنه جاء في وقت عيد الأضحى والحج.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان عبر تويتر أن "العالم الإسلامي يدين بشكل قاطع إهانة الكتب المقدسة والقرآن".

وقال إن "سماح السويد بانتهاك المقدسات وإهانة القرآن تحت أي مبرر أمر غير مقبول".

وتابع "إن إساءة استخدام الديمقراطية والحرية بتنفيذ مثل هذا السلوك لن يؤدي إلا إلى التحريض على الإرهاب والتطرف. الغرب يحرق أصابعه فقط".

وسمحت الشرطة السويدية بالتظاهر أمام مسجد بستوكهولم بعد حظر حدث مماثل في شباط/فبراير الماضي.