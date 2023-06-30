برشلونة ينهي تعاقده مع أومتيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن التوصل إلى اتفاق مع صامويل أومتيتي، لفسخ عقده بالتراضي. قضى المدافع الفرنسي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق ليتشي الإيطالي.

وذكر بيان النادي الكتالوني على موقعه الرسمي:"توصل نادي برشلونة والمدافع صامويل أومتيتي إلى اتفاق لإطلاق سراح اللاعب من العقد الملزم له للنادي حتى نهاية موسم 2025/26".

تابع:"يود نادي برشلونة أن يعرب عن امتنانه لأومتيتي، ويتمنى له كل نجاح في المستقبل".

يذكر أن أومتيتي انضم إلى برشلونة في عام 2016 من أولمبيك ليون ، لكنه تعرض لسلسة طويلة من الإصابات أثرت على مسيرته مع البارسا. حقق بطل العالم مع منتخب فرنسا في 2018 ، لقبين الدوري الإسباني وثلاثة كؤوس.