تراجع مبيعات شركات التطوير العقاري الصينية الكبرى

تراجعت مبيعات المساكن في الصين خلال يونيو الحالي، لتنهي ارتفاعا استمر 4 أشهر، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين مازالت بعيدة عن الاستقرار.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 1ر28% إلى 74ر526 مليار يوان (5ر72 مليار دولار) خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي الشهر الماضي زادت قيمة المبيعات بنسبة 7ر6% سنويا. في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الحالي نموا بمعدل 5ر8% شهريا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن ضعف سوق المساكن يمثل تهديدا للاقتصاد الصيني الذي يعاني بالفعل من ضعف الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام. وظهرت مؤشرات الضعف في سوق العقارات السكنية، بعد ازدهار كل من المبيعات والأسعار لفترة قصيرة بعد تراجع تاريخي استمر 18 شهرا.

وقالت روسيلا ياو المحللة بمجال العقارات الصينية في شركة جافيكال دراجونوميكس في إيجاز صحفي أمس إن "النظرة على المبيعات اليومية للعقارات، لا تجعلني أشعر أن السوق وصل إلى القاع.. الموقف الآن خطير للغاية من وجهة نظري".

في الوقت نفسه، فإن مسحا دوريا يجريه البنك المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن حوالي 17% من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي مقابل 4ر14% وفقا للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 2ر54% منهم استقرار الأسعار دون تغيير .