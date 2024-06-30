قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن قوات الجيش تعمل في كل مكان داخل قطاع غزة؛ للقضاء على عناصر حركة حماس.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: «الحرب الصعبة على غزة مستمرة فوق الأرض، ونحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق كل أهدافنا».

وأوضح أن أهداف الحرب تشمل القضاء على حركة حماس، وألا تشكل غزة تهديدًا لبلاده بعد الآن، وعودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم بأمان.

وأكمل: «لا بديل عن النصر ولن ننهي الحرب حتى نحقق أهدافنا، ولا تغيير في موقف إسرائيل فيما يتعلق بخطوط الصفقة التي باركها بايدن».

وأشار إلى أن «حماس العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح المحتجزين في غزة»، زاعمًا أن «الضغط العسكري يساهم في إعادة المختطفين الذين يبلغ عددهم 120».