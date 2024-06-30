مسئول أممي: قطاع غزة يعاني بشدة جراء نقص الماء والغذاء

قال عضو اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين كريس سيدوتي، إن قطاع غزة يعاني بشدة جراء نقص المواد الغذائية والمياه النظيفة والطاقة والخدمات الطبية.

وذكر خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن «هناك الكثير من المواطنين في غزة لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بسبب العجز الشديد في المواد الغذائية».

وحذر من أن الدمار الشديد في غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية، مشيرًا إلى وجود 37 مليون طن من الركام في القطاع المحاصر.

وأضاف: «هناك 37 مليون طن من الركام الذي يحاصر قطاع غزة، والأمر يجعل من المستحيل الاستمرار في إدخال المساعدات في ظل هذا الدمار».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ268 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و111 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و877 شهيدًا و86 ألفًا و969 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».