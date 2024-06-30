انطلاق جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مسقط

أعلن مسئول يمني، اليوم الأحد، انطلاق جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة، المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال ماجد فضائل عضو الفريق الحكومي في فريق المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المشاورات بين الحكومة وجماعة الحوثي انطلقت اليوم في العاصمة العمانية مسقط، لبحث ملف تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأعرب فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن أمله بهذه المفاوضات في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف الإنساني الحيوي.

وشدد على أن الفريق الحكومي ملتزم بالعمل على ضرورة الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل.

وأضاف: "لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية بشأن الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسئولية والتزام كامل بهذا الملف الإنساني".

وشدد على أنه "لن يتم تجاوز المخفي قسرا لدى الحوثيين السياسي البارز محمد قحطان بأي شكل، بحيث يكون على رأس أي صفقه تبادل".

وهذه أول مشاورات بين الحكومة والحوثيين حول الأسرى تنعقد في العاصمة العمانية مسقط، حيث سبق أن انعقدت جولات بخصوص هذا الملف في الأردن وسويسرا.

وتقود سلطنة عمان وساطة دبلوماسية بين طرفي النزاع اليمني، حيث تحظى بعلاقات جيدة مع كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

ونجحت، في أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى ومعتقلين من الحكومة اليمنية والحوثيين، شملت نحو 900 محتجز من الجانبين.

ويأمل اليمنيون في أن يتم حل ملف الأسرى بشكل كامل، تمهيدا لعقد مشاورات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات، بين الحكومة والحوثيين.