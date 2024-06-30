مصر تحقق برونزية التتابع المختلط لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

حقق الثنائي فريدة خليل ومازن شعبان الميدالية البرونزية لمنافسات التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين، والمقامة خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وجمع مازن وفريدة 1347 نقطة ليحصلا على المركز الثالث، بعد ثنائي فرنسا لويزون كاسالي وفيجو لافيلا المتوجان بالذهبية برصيد 1358 والثنائي الألماني ايزير دونتا وتيم لي بالمركز الثاني.

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات للرقم 6 مع اليوم الختامي، بعد الحصول على ذهبية فردي الناشئين عن طريق معتز وائل برصيد 1544 نقطة ورقم عالمي جديد، وفضية مصطفى أبو عامر برصيد 1530 نقطة في منافسات الفردي، وذهبية فرق الرجال بمجموع نقاط بلغ 4572 للثلاثي معتز وائل ومصطفى أبو عامر ومازن شعبان، بالإضافة الى برونزية فردي الناشئات، التي احرزتها فريدة خليل برصيد 1370 نقطة، وذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة، في أول أيام البطولة.

وشهدت منافسات الفردي تحطيم فريدة خليل للرقم العالمي في مسابقة الموانع بزمن 32.41 ثانية، كما حطم مواطنها مصطفى أبو عامر رقم الموانع العالمي مسجلا 22.51 ثانية.

يذكر أن ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد المصري للخماسي الحديث قد فاز بجائزة أفضل مدرب في منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم.

وقام بتسليم الميداليات كلا من: اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ودكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد المصري وكابتن عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ودكتور باسل جميل عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي.