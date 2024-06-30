محافظ بني سويف يتفقد قافلة طبية في ببا ضمن حملة من بدري أمان

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القافلة الطبية التي تنظم بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ضمن حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

شهدت القافلة، التي أقيمت بمركز شباب مدينة ببا، حضور الدكتور عبد الله علي مبروك، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ببا جنوب بني سويف، الذي يشرف على تنظيم القافلة، بالإضافة إلى الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، وأمل عزوز، وكيل مديرية التضامن، ومدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا، وهشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الصحة ومسؤولي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

قام المحافظ بمتابعة سير فعاليات القافلة، التي تقدم العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك الكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، والتوعية بأورام القولون، والبروستاتا، وعنق الرحم، والرئة، والثدي، والكبد، ضمن الخدمات المقدمة في إطار المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بما في ذلك علاج مرضى سرطان الكبد، وتسجيل المتقدمين، سيدات ورجالاً، لتلقي الخدمات مجانًا.

وجه المحافظ المسؤولين بالوحدة المحلية والشباب والرياضة بتسهيل حركة المواطنين القادمين للحصول على الخدمة، وتنظيم الزحام بكل سلاسة ويسر، مشيدًا بالمبادرة التي تركز على الكشف المبكر، مؤكدًا أهمية توسيع تلك المبادرات والحملات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والتي تحتاج إلى دعم إضافي لتحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت وكيلة وزارة الصحة أن الحملة تقدم خدمات متعددة تشمل صحة المرأة منذ سن 18 عامًا، وأورام الثدي، والأورام السرطانية كافة، مع قياس الضغط والسكر والوزن والطول، وفحص الثدي للنساء، وفحص عنق الرحم للمتزوجات، وفحص الرئة والقولون والبروستاتا.