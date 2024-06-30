أرامكو السعودية تستحوذ على 10% في شركة مشتركة بين جيلي ورينو

وقّعت أرامكو السعودية من خلال شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة، الشركة العالمية الجديدة المتخصصة في حلول نقل الحركة، إلى جانب مجموعة رينو ومجموعة تشجيانج جيلي القابضة وشركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة ("جيلي").

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أرامكو ستستحوذ على حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة فيما ستحتفظ مجموعة "رينو" و"جيلي" بحصة متساوية لكلٍّ منهما بنسبة 45%.

وسيستند السعر الذي ستدفعه أرامكو السعودية عند الإغلاق، والذي يخضع لشروط الإغلاق المتعارف عليها بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، على القيمة الكاملة للشركة وذلك بقيمة 4ر7 مليارات يورو(93ر7 مليار دولار).

ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز إسهام أرامكو السعودية في تحوّل الطاقة العالمي من خلال تطوير وتسويق حلول تنقّل أكثر كفاءة، وفقا لواس.

وأشار النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر إلى أنه من المتوقع أن يُسهم استثمار أرامكو السعودية بشكل مباشر في تطوير واستخدام محركات احتراق داخلي ميسورة التكلفة وفعّالة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم،

وتابع أن أرامكو مع كلٍّ من "جيلي" و"رينو" يخططون للاستفادة من خبراتها ومواردها لدعم التقدّم المتميّز في تقنيات المحركات والوقود.

ومن جانبها، قالت شركة هورس باورترين المحدودة في بيان على موقعها الإلكتروني إن استثمار أرامكو سيدعم نموها ويسهم في تطوير محركات تنافسية وحلول الوقود الاصطناعي.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تنتج الشركة 5 ملايين وحدة نقل حركة سنويا، بما في ذلك مجموعة كاملة من تكنولوجيا نقل الحركة المتقدمة للشركاء في جميع أنحاء العالم.