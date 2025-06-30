هز زلزال مدينة نابولي بجنوب إيطاليا والمناطق المحيطة بها ظهر اليوم الاثنين.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الزلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة.

وقالت إدارة الإطفاء، إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن السكان في غرب نابولي والمناطق المحيطة بها ركضوا إلى الشوارع خوفا من أن يحاصروا داخل المباني التي قد تنهار.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، إن بلدة باكولي كانت الأكثر تأثرا بالزلزال، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة وتقع على بعد نحو 20 كيلومترا غرب مدينة نابولي.