مدرب فلامينجو بعد الخروج من المونديال: علينا أن ندرك تفوق خصمنا

أبدى فيليبي لويس، المدير الفني لفلامينجو البرازيلي، رضاه عن أداء لاعبيه، رغم الخروج من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وانتهت مغامرة فريق فلامينجو في دور الـ 16 بالبطولة العالمية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، عقب خسارته القاسية 2 / 4 أمام بايرن ميونخ الألماني، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وقال فيليبي لويس عقب المباراة: "يتعين علينا ببساطة أن ندرك تفوق خصمنا.. إنهم جيدون للغاية، كنا نعلم ذلك".

وأضاف مدرب فلامينجو في تصريحاته لمحطة دازن: "في هذا المستوى من البطولات وتلك المرحلة من المسابقة، فإن أي خطأ يتم ارتكابه يكون فادحًا.. من استحق التأهل صعد بالفعل".

وكان فلامينجو يأمل في مواصلة مغامرته بمونديال الأندية، لا سيما بعد تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة عقب تصدره ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت تشيلسي والترجي التونسي ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي.