أمريكا تؤكد استئناف المحادثات التجارية مع كندا

قال أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات التجارية مع كندا ستستأنف فورًا، بعد قرار الحكومة الكندية تعليق فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وأكد كيفين هاست، المستشار الاقتصادي، في تصريحات لقناة فوكس نيوز التلفزيونية اليوم الاثنين، ردًا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات قد بدأت: "أجل، تمامًا".

وأضاف هاست: "من الأمور التي طلبها الرئيس إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية. وهو أمر درسوه ووافقوا عليه، وهذا يعني بالتأكيد إمكانية العودة إلى المفاوضات".

وأوضحت وزارة المالية الكندية في بيان أمس أن كندا قررت سحب ضريبة الخدمات الرقمية "انتظارًا للتوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة تحقق المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة".

وتابع البيان أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وترامب يأملان في التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن ترامب وقف محادثات التجارة مع كندا بعد انتقاده الحاد للضريبة، قائلاً إنها هجوم مباشر على الولايات المتحدة. واتهم أوتاوا بتقليد الاتحاد الأوروبي، الذي طبق إجراءً مماثلاً. وأشار ترامب إلى أن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية لا تزال جارية.

يُذكر أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لكندا بلا منازع.

وخلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فرضت كندا ضريبة الخدمات الرقمية، حيث ألزمت هذه الضريبة الشركات المحلية والأجنبية الكبيرة بدفع ضريبة نسبتها 3% على إيرادات معينة تُحققها من خلال مستخدمي الإنترنت في كندا.