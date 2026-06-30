انطلقت اليوم الثلاثاء، احتجاجات مناهضة للمهاجرين في عدة مدن بجنوب أفريقيا، وسط انتشار أمني مكثف من قبل الشرطة التي تم نشرها لمنع وقوع أعمال عنف أو ترهيب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعت منظمة تُعرف باسم "مارش آند مارش"، إلى تنظيم المظاهرات في جوهانسبرج وديربان وكيب تاون، مطالبة بمغادرة جميع الأجانب غير المسجلين لأراضي جنوب أفريقيا.

وبلغت هذه المسيرات ذروة احتجاجات استمرت لأسابيع، أسفرت عن تهجير الآلاف من الوافدين، غالبيتهم من المغتربين الأفارقة.

ومن جانبه، التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس الاثنين، بثلاثة من قادة الحركة المناهضة للمهاجرين، في محاولة لحثهم على تجنب أي أعمال شغب، وفقاً لما ذكره المتحدث الرئاسي فينسنت ماجوينيا.

وأوضح ماجوينيا، أن الرئيس شدد على أن "حق الاحتجاج مقترن بمسئولية الالتزام بالقانون والتظاهر سلمياً".

وأضاف: "بعد الاستماع إلى مطالبهم، أكد الرئيس أيضاً أن الحكومة تتعامل مع ملف الهجرة، وأنها السلطة الوحيدة المخولة بتنفيذ قوانين الهجرة".

وأثارت الاحتجاجات مخاوف من اندلاع موجة عنف ضد الأجانب، على غرار ما شهدته جنوب أفريقيا عام 2008، حين قُتل 62 شخصاً وأُجبر أكثر من 50 ألفاً آخرين على الفرار من منازلهم إثر هجمات واسعة.

وشهدت البلاد قبل خمس سنوات أعمال شغب أسفرت عن مقتل 354 شخصا في مقاطعتي جاوتينج وكوازولو - ناتال - أكبر المناطق اسهاما في الناتج الاقتصادي الوطني - على خلفية احتجاجات مرتبطة بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما.