 الصندوق السيادي السنغافوري يعتزم استثمار 600 مليون دولار في أنابيب أدنوك - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2019 11:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الصندوق السيادي السنغافوري يعتزم استثمار 600 مليون دولار في أنابيب أدنوك

رويترز
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 10:53 م

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الثلاثاء إن صندوق الثروة السيادي في سنغافورة سيستثمر 600 مليون دولار في البنية التحتية لأنابيب النفط الخام التابعة لأدنوك، وذلك بعد اتفاقات مشابهة مع بلاك روك وكيه.كيه.آر وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

ووفقا لبيان أدنوك، سترفع الاتفاقية الجديدة القيمة الإجمالية للاستثمارات القائمة على الإيجار لكل من صندوق الثروة السيادي في سنغافورة وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وكيه.كيه.آر وبلاك روك في البنية التحتية لأنابيب أدنوك إلى 4.9 مليار دولار.

وسيحصل صندوق الثروة السيادي في سنغافورة على حصة ستة بالمئة في أدنوك لأنابيب النفط، التي تم إنشاؤها حديثا، فيما تمتلك بلاك روك وكيه.كيه.آر معا حصة 40 بالمئة وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ثلاثة بالمئة، بينما تحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 51 بالمئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك