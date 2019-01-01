السيسي إلى الشباب: يلا عشان تيجوا تستلموا المسؤولية وتبقوا معانا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية استهدفت خلال الفترة الأخيرة تقديم الدعم للملايين من المواطنين، من أجل تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "كان هدف إننا نبطبطب على أهلنا"، لافتًا إلى حرص وزارة التموين على التأكد من احتياطي المواد التموينية بشكل مستمر.

ووجه حديثه إلى الشباب قائلُا: "إحنا في دولة، وبقول للشباب يلا، يلا عشان تيجوا تستلموا وتبقوا معانا، ومننا وتبقوا عارفين الدول بتمشي إزاي وبتتقدم إزاي؟".

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر