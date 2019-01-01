رئيسا وزراء بريطانيا وأيرلندا يعلنان عن خلافاتهما بشأن شبكة الأمان لأيرلندا

كشف كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار، بصورة علنية عن خلافاتهما بشأن بند "شبكة الأمان" لضمان إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الأيرلندية إن فارادكار، أخبر جونسون هاتفيًا أن بند شبكة الأمان في اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ضروري" وأنه "لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق".

وأضاف أن لندن وبروكسل يمكنهما التفاوض على "ترتيبات بديلة" لتحل محل شبكة الأمان إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الانسحاب، الذي أبرمته، تيريزا ماي سلف جونسون.

وذكرت الحكومة البريطانية في "داونينج ستريت" إن جونسون "أوضح أن المملكة المتحدة ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مهما حدث".

وأضافت الحكومة: "لقد أخبر (جونسون) فارادكار بأن تفضيله الواضح هو مغادرة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، لكنه يجب أن يكون اتفاقًا يلغي شبكة الأمان".