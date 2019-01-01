خارجية سول ترجح إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لليابان في أغسطس المفبل

رجحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن تتخذ اليابان قرارا لإزالة كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، بحلول الثاني من أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة فولها - في جلسة برلمانية عقدت صباح اليوم - إنه في حال صدور هذا القرار، فإنه سيدخل حيز تنفيذه أواخر الشهر ذاته بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأضافت أنها تطلب من الجانب الياباني رفع قيوده للتصدير التي فرضها في 4 يوليو الجاري، ووقف خطته لإزالة البلاد من القائمة البيضاء، ودعت اليابان إلى اللجوء للحل الدبلوماسي من خلال المشاورات.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم التصدي لهذا الإجراء باعتبار أنه غير عادل في حال رفع الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، والتعبير عن أسفها الشديد حياله، وتدعو اليابان لمشاركتها في جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتسوية قضية العمل القسري.

وكانت اليابان قد فرضت قيودا على تصدير مواد التكنولوجيا الفائقة ضد كوريا الجنوبية والتي تعتبر حيوية لصنع الرقائق وشاشات العرض في 4 يوليو في انتقام ظاهر على قرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.

كما أن اليابان تنظر في ما إذا كانت ستقوم بإزالة الجنوب من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم، مما قد يؤثر سلبا على توريد المواد الأساسية الأخرى اللازمة لصنع الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وغيرها من السلع الصناعية.