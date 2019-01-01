اليمن يبحث مع رؤساء بعثات عدد من المنظمات الدولية تنفيذ مشاريع بالمجالات الإنسانية والتنموية

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) مع عدد من رؤساء بعثات المنظمات الدولية تنفيذ مشاريعها بعدد من مجالات وقطاعات الحياة، لا سيما الإنسانية والتنموية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أنه تم -خلال لقاء المسئول اليمني مع نائب وزير التخطيط اليمني مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الإسبانية جواو مارتينز- التأكيد على استمرار التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين الجانبين، واستمرار تقديم الوزارة كافة التسهيلات للبعثة من أجل تنفيذ مشاريعها وبرامجها بالشكل المطلوب لخدمة المستفيدين وتخفيف معاناتهم.

وأوضحت (الوكالة) أن باصهيب ناقش مع نائب رئيس مؤسسة (رحمة) الإغاثية أديب شويكي، تنفيذ المؤسسة مشاريعها التنموية بمجالات المياه والزراعة والتعليم ومحو الأمية بمختلف المحافظات اليمنية.. كما التقى مع رئيس بعثة منظمة هيومن ابيل محمد داؤود، وبحث معه تدخلات البعثة في المجالات الصحية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع والمخا.